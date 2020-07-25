MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI

MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı.

MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI
25.07.2020 01:46 | Son Güncelleme: 25.07.2020 02:46

MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI

Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda polise saldıran 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda toplanan 10 kişilik grup aralarında konuşurken, kavga etmekten bahsettiklerini duyan bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler silahlarla polise ateş etmeye başladı.
Olay yerindeki ekiplerin destek istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin olay yerine geldiği 34 NU 1181 ve 16 AS 180 plakalı iki otomobil ise incelenmek üzere çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Dünya
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı Güncel
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı 3. Sayfa
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: MALTEPE'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 10 GÖZALTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 03:09:23. #1.15#
title