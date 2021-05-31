Maltepe'de polis ekiplerince denetim yapıldı
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Maltepe'de polis ekiplerince denetim yapıldı

Maltepe'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Maltepe'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Maltepe'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde, D-100 Karayolu ile sahil yolu, cadde ve meydanlarda denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda, sürücüler ile yayaların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Bazı araçlarda arama gerçekleştirildi. Ayrıca bazı vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda bilgilendirildi.

Uygulama 15.30'da sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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