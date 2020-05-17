Maltepe'de polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan sürücülere ceza kesti KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda 08.00 başlayan denetimlerde 6 sürücüye sokağa çıkma izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

3 SAATTE 6 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Denetim noktalarından bir tanesi de D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri her iki yönde geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. 08.00 başlayan denetim de 3 saat içerisinde 6 sürücüye sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA