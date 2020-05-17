MALTEPE'DE POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESTİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda 08.00 başlayan denetimlerde 6 sürücüye sokağa çıkma izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

3 SAATTE 6 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİKoronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Denetim noktalarından bir tanesi de D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri her iki yönde geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. 08.00 başlayan denetim de 3 saat içerisinde 6 sürücüye sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Görüntü dökümü: ----------------------D-100 karayolunda her iki yöndeki ekiplerden görüntü-Araçların durdurulup belgeleri kontrol etmeleri-İzin belgesi olmaya iki sürücünün görüntüsü-Sürücülere cezai işlem uygulanması-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA