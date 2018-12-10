Son Dakika! Maltepe'de Plastik Fabrikasında Çıkan Yangında Alevler Tüm Binayı Sardı

İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Büyükbakkalköy'de bulunan plastik fabrikasında saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın birinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte yangının çıktığı fabrikadan ilk görüntüler;