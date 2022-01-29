Maltepe'de pes dedirten görüntü, kapısı açık şekilde yük taşıdı - Haberler
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Maltepe'de pes dedirten görüntü, kapısı açık şekilde yük taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Maltepe'de E-5 Karayolu'nda kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de E-5 Karayolu'nda kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. Kapısı açık otomobilin ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti. Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Trafikte kapısı açık şekilde seyreden otomobil sürücüsü pes dedirtti. O anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de pes dedirten görüntü, kapısı açık şekilde yük taşıdı

Maltepe'de pes dedirten görüntü, kapısı açık şekilde yük taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Maltepe, E 5, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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