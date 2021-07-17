Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor

Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de camına koyduğu yiyeceklere gelen martıya 'Nefes' ismini koyan Ali Teksoy, martısını ağzıyla besliyor.

Maltepe'de camına koyduğu yiyeceklere gelen martıya 'Nefes' ismini koyan Ali Teksoy, martısını ağzıyla besliyor. Bir yılı aşkın süredir her gün cama konan Martı Nefes ile Ali Teksoy arasındaki dostluk, Teksoy'un oturduğu evden taşınmasıyla son bulacak.

Maltepe'de yaşayan martı 'Nefes' ve Ali Teksoy'un dostluk hikayesi, Teksoy'un penceresinin önüne kuşların yemesi için koyduğu yiyeceklerle başladı. Ali Teksoy pandemi sürecinde camına gelen martıyla bir yılı aşkın süredir birlikte yemek yiyor, beraber yaşıyor. Nefes'i kızı gibi gören Teksoy, martısını pencere önündeki mermere koyduğu yiyeceklerle, eliyle ve hatta ağzıyla besliyor. Görenlerin yüreklerini ısıtan dostluk hikayesi Ali Teksoy'un yakın zamanda evinden taşınmasıyla son bulacak.

"Nefes'e yiyecekleri ağzımla vermeye başladım"

Nefes'i ağzıyla besleyen Ali Teksoy, "Pandemi döneminde evdeyken can sıkıntısından buraya ilk önce güvercinlere yem koyarak başladım. Daha sonra serçelerin, saksağanların, kargaların geldiğini görünce ekmek koymaya başladım. Sonra martıların da gelmeye başladığını görünce balık alıp balık başladım. Balığın kafasını daha sonra balığın kendisini, baktım yaklaşıyor hayvan sürekli. Sonra piliç, ciğer, yürek en sevdiği yiyecekler bunlar. Bunları çok sevdiğini fark ettim. Gemilerde simit verirler elden alırlar ya ben de bir deneyeyim dedim bakayım alacak mı diye. Bir tane balığı elimde uzattım. İlk önce tedirgin davrandı. Fakat daha sonra aldı. Daha sonra tekrar denedim sonra elimden almaya başladı. Sonra diğer yiyecekleri ağzımla vermeye başladım." diye konuştu.

"Nefes'e, 'yakında ayrılacağız' dedim. Ertesi sabah yavrularını benimle tanıştırmaya getirdi"

'Nefes' ile olan dostluğunu anlatmaya devam eden Teksoy, "Bu bina eski bir bina. Kentsel dönüşümden çok yakında yıkılacak. Ben de bayram sonrasında kısmet olursa burayı boşaltacağım. Bir gün Nefes'i elimle, ağzımla beslerken Nefes'e bunu söyledim. Kızım yakında ayrılacağız dedim. Onunla konuştum. Hayvan garip bir şekilde dikildi burada ve beni dinledi. Sanki hissetti, anladı söylediklerimi. Duygusal bir konuşma oldu. Sonra ertesi sabah camın önünde yavruların sesleriyle ne oluyor dedim. Geldim buraya bir baktım ki inanamadım Nefes burada. Nefes'in eşi ve 3 tane yavrusu ilk defa yakınımda. Daha önce hep karşı çatının üstünde uzaktan görürdüm. İlk defa bu pencerenin dibine geldiler. Nefes yavrularını benimle tanıştırmaya getirdi. İnanılmaz bir sahneydi" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Mustafa Er Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:19:23. #1.15#

title