MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
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MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ikinci kez açıldı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ikinci kez açıldı. Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde kurulan pazarda sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal edilirken, polis ve zabıta ekipleri denetimler yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması kararlaştırılmıştı. Bugün İstanbul'da semt pazarları ikinci kez açıldı. Pazar alanlarında gün boyunca polis ve zabıta ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde kurulan pazarda ekipler vatandaşlara soysal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.

VATANDAŞLAR PAZARIN KIYMETİNİ BİLSİN

Pazarcı Olcay Aydın, Biraz durumlar zayıf ama yine de şükür ediyoruz. Vallahi açamadık. Bu açamadığımız da iyi oldu. İnsanlar marketten sekiz liraya aldığı malı, burada beş liraya alıyor. İnsanlar biraz daha pazarın kıymetini bilsin dedi.

Pazara alışveriş için gelen Güven Değirmenci Pazar daha ucuz marketlere göre. Markette domatesin kilosu yedi lira, burada üç buçuk lira. Yakında her şeyi düzelir, öyle tahmin ediyorum. Pazarın açılmasından memnunum. Bezelyesi, meyvesi hepsi mevsimi geldikçe pazar daha uygun olur diye konuştu.

MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ
MALTEPE'DE PAZAR DENETİMLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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