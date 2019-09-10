Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Sürücü, otomobilin arkasına takılan gençlere aldırış etmediİSTANBUL - Maltepe'de patenli iki genç, arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk ettiler.

10.09.2019 11:01
Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sürücü, otomobilin arkasına takılan gençlere aldırış etmedi

İSTANBUL - Maltepe'de patenli iki genç, arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk ettiler. Gençler bu davranışı ile olası bir faciaya davetiye çıkarırken, otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi pes dedirtti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Küçükyalı sahilinde seyir halinde olan bir otomobilin arkasına takılan patenli iki genç uzun süre o şekilde yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Otomobilin arkasına takılan gençler hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Gençlere aldırış etmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsü ise sorumsuz davranışı ile adeta pes dedirtti.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli iki genç arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk ediyor. Otomobil sürücüsü ise duruma aldırış etmeden yoluna devam ediyor.

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA
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