MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile boya sökücü dökerek 10 bin lira zarara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 01.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak'ta meydana geldi. Samet Yıldız, akşam saatlerinde otomobilini evinin otoparkına park etti. Aracıyla bir süre sokakta keşif yapan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Samet Yıldız'ın otomobiline yöneldi. Şüpheli kişi, şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız'ın aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Otomobili zarar gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan araçta yaklaşık 10 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi.

"BANA MADDİ ZARAR VERMEK İÇİN YAPILMIŞ"

Otomobili zarar gören Samet Yıldız, "Sabah işe gidecekken araç bu haldeydi. Kamera kayıtlarından anladığımız kadarıyla bu olay bana kasti olarak yapılmış. Yapan kişiyi tanımıyorum. Bana maddi zarar vermek için yapılmış. Yol üzerindeki tüm kayıtlar elimizde var. Polisle beraber takip ediyoruz. İnşallah bulunacaktır" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir araçla Samet Yıldız'ın evinin çevresinde keşif yapan kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak otoparkta bulunan park halindeki araca yöneliyor. Elindeki şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız'ın aracına döken kişi olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.