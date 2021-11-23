MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile boya sökücü dökerek 10 bin lira zarara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 01.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak'ta meydana geldi. Samet Yıldız, akşam saatlerinde otomobilini evinin otoparkına park etti. Aracıyla bir süre sokakta keşif yapan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Samet Yıldız'ın otomobiline yöneldi. Şüpheli kişi, şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız'ın aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Otomobili zarar gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan araçta yaklaşık 10 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi.

"BANA MADDİ ZARAR VERMEK İÇİN YAPILMIŞ"

O ANLAR KAMERADA

Görüntü dökümü:

-Genel ve detaylar

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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