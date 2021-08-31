Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
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Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı Maltepe'de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Maltepe'de D-100 Kara yolu Gülsuyu Köprüsü mevkiinde, Ankara istikameti yönünde saat 20.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya Hakan V. 34 EIZ 058 plakalı otomobilinde park halinde beklerken, plakası ve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Hakan V. yaralanırken, saldırı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırıyla ilgili çevredeki tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir

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