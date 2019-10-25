25.10.2019 00:26

Maltepe'de para ve altınları için 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheli tutuklandı

"Paraların bir kısmını tuvalete atıp sifonu çektim"

İSTANBUL - Maltepe'de 80 yaşındaki kadını altınları ve parasını almak için boğarak öldürdüğü iddia edilen torununun eşi tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, borç istediği maktulün kendisine hakaret ettiğini iddia ederek, "Kolundaki altınları ve parayı aldım. Bana, 'seni eşine söyleyeceğim' dedi. Bir anlık panikle yastığı yüzüne bastırdım. Bozdurduğum altınlarla ve aldığım paralarla borçlarımı ödedim. Polisler gelince panik yaptım ve bu paraların bir kısmını tuvalete attım, üstüne sifon çektim" dedi.

Maltepe'de 80 yaşındaki Fatima Karagözgil, torununun eşi Mustafa K. tarafından boğularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklanma talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Panikle yüzüne yastığı bastırdım"

Şüpheli Mustafa K. mahkeme sorgusunda, "Fatma Karagözgil eşimin babaannesi olur. Ben maktule her sabah gider, ilaçlarını içirirdim. O gün de o amaçla gitmiştim. Borcumdan dolayı çok sıkışıktım. 1 aylığına 5 bin TL borç istedim. Benim geçmişimi yüzüme vurmaya, bana hakaret etmeye başladı. Ben evden çıkıp giderken bana küfür edip arkamdan gelmeye başladı. Bu sırada merdivenlerden kayıp düştü, kafasını vurdu. Ben de koluna girip yatağa götürdüm. Yatak üzerinde bulunan küçük yastığı kafasının altına koydum. Şeytana uyup cebindeki para bulunan keseyi aldım, içerisindeki paraları alıp keseyi aynı yere bıraktım. Sağ kolunda bulunan 5 adet bilezikleri ve sağ el parmağındaki yüzüğü çıkartıp aldım. Bu sırada bana, 'seni eşine söyleyeceğim, paramı aldığını anlatacağım' dedi. Bir anlık panikle yüzüne yastığı bastırdım. Maktulü kazağının boyun kısmından sıktım" dedi.

"Paraların bir kısmını tuvalete atıp sifonu çektim"

İfadesinin devamında, "Bir an, 'ne yapıyorum' dedim. Kendimi dışarı attım. Ben oradan ayrılırken yaşadığından eminim, nefes alıyordu ve hareketliydi. Aldığım paralar ve altınları bozdurdum. Bozdurduğum bilezikler toplam 17 bin TL tuttu. Elde ettiğim paralarla borçlarımı ödedim. Polisler gelince panik yaptım ve bu paraların bir kısmını tuvalete attım. Üstüne sifon çektim. Bir anlık gafletle, o anlık psikolojik durumumdan dolayı olayı gerçekleştirdim. Çok pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

'Öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Mustafa K., "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerinin gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konutta yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA