Maltepe'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı
21.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:06
Maltepe'de paniğe yol açan doğal gaz kaçağı, İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Maltepe'de paniğe yol açan doğal gaz kaçağı, İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Aydınevler Mahallesi Poyraz Sokak'ta yayılan koku üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi.
İGDAŞ ekipleri incelemede gaz kaçağı olduğunu belirledi. Gaz akışının kesilmesinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu