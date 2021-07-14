Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi

Son dakika haberleri: Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yönlendirme tabelalarına çarparak, takla attı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yönlendirme tabelalarına çarparak, takla attı. Yaralı sürücü, kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi.

Kaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi girişinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bağdat Caddesi üzerinde giden Cihangir Çetin, kullandığı 58 ACA 681 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki yön tabelalarına çarptı. Otomobil takla atarken, yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı Cihangir Çetin kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Çetin, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Çetin Tartan, "Geliyordu, ters döndü. Sonra aracın içerisinde sıkıştı. Genç bir arkadaş çıkardı. Biraz şoktaydı. Muhtemelen fren yerine gaza bastı. Çünkü süratli bir şekilde düştü" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı