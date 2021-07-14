Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi

Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yönlendirme tabelalarına çarparak, takla attı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yönlendirme tabelalarına çarparak, takla attı. Yaralı sürücü, kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi.

Kaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi girişinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bağdat Caddesi üzerinde giden Cihangir Çetin, kullandığı 58 ACA 681 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki yön tabelalarına çarptı. Otomobil takla atarken, yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı Cihangir Çetin kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Çetin, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Çetin Tartan, "Geliyordu, ters döndü. Sonra aracın içerisinde sıkıştı. Genç bir arkadaş çıkardı. Biraz şoktaydı. Muhtemelen fren yerine gaza bastı. Çünkü süratli bir şekilde düştü" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 


Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayıp 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor! 1000 doları bulundu
Kayıp 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor! 1000 doları bulundu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Deniz Akkaya Melisa Döngel
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Maltepe'de otomobiliyle takla attı; kaldırımda ambulans bekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:36:07. #1.14#

title