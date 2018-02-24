Maltepe'de Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D 100 karayolunda Kartal'dan Kadıköy yönüne seyreden ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 GC 2641 plakalı araç, Maltepe Esenkent mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Burak K'ye çarptı. Burak K, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.