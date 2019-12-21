Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Maltepe'de bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

21.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:59
Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

'de bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerin silahlı saldırganların yakalaması için çalışmalar başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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