Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı

MALTEPE Sahil Yolu'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı.

Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı
19.07.2020 05:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 05:40

MALTEPE Sahil Yolu'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki minibüse vurarak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu İdealtepe Kavşağı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GK 0623 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki 27 AFC 304 plakalı minibüse vurarak duran otomobil, ters döndü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edilirken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 3. Sayfa
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Politika
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki...
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz Dünya
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını...
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 3. Sayfa
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında...
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Bursa Çocuk İngiltere
Şu an buradasınız: Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 05:40:56. #1.15#
title