Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi yaralandı.

Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı
03.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:24

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi yaralandı.

Kaza, Başıbüyük mevkinde Dudullu Caddesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni G. idaresindeki 09 JP 623 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağmurun etkisiyle virajı dönmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafikte aksamalar oldu. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Aşırı hız ve yolların kaygan olması dolayısıyla dönerek takla atmış. Yol yağmurun etkisiyle ıslak olduğu için böyle olmuş, geçmiş olsun " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını asıl 'yavaşlatan' sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını asıl "yavaşlatan" sebebi buldu
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı Haber
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Haber
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hasan Polatkan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Çağlar Çorumlu İbrahim Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:24:50. #1.14#
title