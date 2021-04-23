Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
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Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyzade Sokak üzerinde seyir halinde olan Fiat marka 34 RT 6949 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormanlık alana uçan otomobil ancak ağaçlara çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. İBB yol yardım ekipleri tarafından ormanlık alana uçan otomobil vinç yardımı ile alandan çıkarıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Maltepe'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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