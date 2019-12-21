Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı
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Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAMaltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

21.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:11
Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı
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