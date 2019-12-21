MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1)
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MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAMaltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

21.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:58
MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1)

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekipler-Özel harekat polisleriYaşanan hareketlilik

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Kaynak: DHA
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