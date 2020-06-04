MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü.

04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:52

Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda durağa giren İETT otobüsünden inmek isteyen bir kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Yerde yatan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde otobüsün durakta yolcu indirdiği, bir kadının otobüsten inmek isterken kapının bir anda kapanınca dengesini kaybedip yere düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların yerde yatan kadının yanına koştuğu görülüyor. Olay anını gören bir vatandaş, Benim gördüğüm kadarıyla otobüsten inerken düştü. Etrafında bir kalabalık vardı zaten. Benim gördüğüm oydu. Ambulans falan, telaş içindeydi herkes. En son ağlıyordu kadın, orta yaşlı bir kadındı. dedi.

MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı! İstanbul için düşünülen vaka sayısı korkunç boyutta
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı! İstanbul için düşünülen vaka...
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Edibe Şahin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akbağ Tilbe Saran Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:53:19. #1.14#
title