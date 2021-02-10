Maltepe'de otobüs hırsızlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maltepe'de otobüs hırsızlığı

10.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:44

Maltepe'de park halindeki Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsü çalarak Beyoğlu'nda bırakıp terk eden şüpheli yakalandı.

Maltepe'de park halindeki Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsü çalarak Beyoğlu'nda bırakıp terk eden şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta saat 09.30 sıralarında, Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk edilmiş halde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise aracı bulamayan diğer şoför GPRS kayıtlarını inceleyip otobüsün Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğunun belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

gördüğünü ve durumu polise bildirmesi diği

kleri ve polise bilgi vermeleri üzerine yapılan araştırmalarda, konu ile ilgili şüpheli şahsın eşkali üzerinde yapılan çalışmada, A.V.C. 33 olduğu tespit edilmiş, şahıs Kartal İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanmış, şüpheli şahsın, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık suçlarından toplam 35 adet suç kaydı olduğu anlaşılmış, alınan ilk beyanında araca ihyacı olduğu için aracı aldığını ve geri vermeye fırsatı olmadığını beyan etmiştir."

Maltepe'de otobüs hırsızlığı
Maltepe'de otobüs hırsızlığı
Maltepe'de otobüs hırsızlığı
Maltepe'de otobüs hırsızlığı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Kutlu Metin Oktay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe'de otobüs hırsızlığı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 21:51:18. #1.15#
title