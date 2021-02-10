Maltepe'de otobüs hırsızlığı

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Maltepe'de park halindeki Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsü çalarak Beyoğlu'nda bırakıp terk eden şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta saat 09.30 sıralarında, Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk edilmiş halde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise aracı bulamayan diğer şoför GPRS kayıtlarını inceleyip otobüsün Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğunun belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

gördüğünü ve durumu polise bildirmesi diği

kleri ve polise bilgi vermeleri üzerine yapılan araştırmalarda, konu ile ilgili şüpheli şahsın eşkali üzerinde yapılan çalışmada, A.V.C. 33 olduğu tespit edilmiş, şahıs Kartal İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanmış, şüpheli şahsın, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık suçlarından toplam 35 adet suç kaydı olduğu anlaşılmış, alınan ilk beyanında araca ihyacı olduğu için aracı aldığını ve geri vermeye fırsatı olmadığını beyan etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı