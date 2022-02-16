MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA - Haberler
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MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA

Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Maltepe Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında dün akşam saatlerinde bir yolcu ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar tekme tokat kavga etmeye başladı. Duraktaki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Maltepe, kavga, Güncel, Haberler

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