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Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında bir çalışan yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi Uluçınar Sokak'taki bir oto elektrikçide bakım yapılan bir araç, alev alarak yanmaya başladı.

İş yerine de sıçrayan yangında, çalışan Rasim Çebi, ellerinden hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında iş yerinde ve arabada hasar oluştu.

Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında bir çalışan yaralandı

Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında bir çalışan yaralandı

Maltepe'de oto elektrikçide çıkan yangında bir çalışan yaralandı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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