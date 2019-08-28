Maltepe'de otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (1)

Maltepe'de otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (1)

Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir otelin 7'inci katında silahlı kavga çıktı.

28.08.2019 07:31
Maltepe'de otelde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (1)
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir otelin 7'inci katında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden ilk görüntüler


Kaynak: DHA
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