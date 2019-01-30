Maltepe'de Ormanlık Alandaki Baz İstasyonunda Yangın

Maltepe Başıbüyük Ormanı'ndaki baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan baz istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA