Maltepe'de ormanlık alanda yine yangın.. Etrafa sıçramadan söndürüldü MALTEPE'de 2 gün önce alevlerin yükseldiği ormanlık alanda bugün yeniden dumanlar çıktı.

MALTEPE'de 2 gün önce alevlerin yükseldiği ormanlık alanda bugün yeniden dumanlar çıktı. Durumu fark eden hastane personeli, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı, itfaiyenin de gelişiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi yakınındaki ormanlık alanda 2 gün önce yangın çıkmış, alevler 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabilmişti. Bugün aynı yerde tekrar dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden hastane çalışanları ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle ormanlık alana koştu ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastane çalışanlarının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA