Maltepe'de ormanlık alanda yangın
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Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın
28.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:31

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki ayrı noktada çıktığı bildirilen yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterlerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan bilgiye göre, Maltepe Kayışdağı orman bölgesinde saat 16.35'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin saat 16.48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başladığı bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter olmak üzere 2 helikopter, 50 personel ile 10 Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir.

Yangın 17.30'da kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

Manşet

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