MALTEPE'DE ORMAN YANGINI NEDENİYLE HASTANEDE HAREKETLİ ANLAR Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını nedeniyle ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerindeki tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildiMaltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 16.

Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını nedeniyle ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerindeki tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanısıra Orman Müdürlüğü'ne bağlı araç ve ekipler ile yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale edildi. Ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerinde tedavi gören hastalar tedbiren boşaltıldı. Yangın nedeniyle hastanenin bahçesine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bazı hastaların hastane bahçesine çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA