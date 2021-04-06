Maltepe'de önüne yaya fırlayan araç sürücüsü, direksiyonu kırınca minibüse çarptı
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Maltepe'de önüne yaya fırlayan araç sürücüsü, direksiyonu kırınca minibüse çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Maltepe'de önüne yaya fırlayan araç sürücüsü, direksiyonu kırınca minibüse çarptı

Maltepe'de önüne yaya fırlayan otomobil sürücüsü direksiyonu kırınca karşı yönde bulunan hatlı minibüse çarptı.

Maltepe'de önüne yaya fırlayan otomobil sürücüsü direksiyonu kırınca karşı yönde bulunan hatlı minibüse çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada minibüs durağında vatandaş bulunmaması olası faciayı önledi.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. 74 DE 792 plakalı Fiat marka hafif ticari aracıyla ilerleyen İbrahim Baltacı, iddiaya göre bir anda önüne fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşı yönündeki durakta yolcu indiren Emrah Coşkun yönetimindeki 34 M 1374 plakalı hatlı minibüse hızla çarptı. Minibüsün camlarının parçalandığı kazada sürücü İbrahim Baltacı hafif yaralanırken minibüsün durduğu durakta vatandaşların olmaması olası faciayı önledi.

Kazaya tanık olan Yavuz Kangöz, "Herhalde karşıdaki araç yayaya vurmamak için ani refleksle duran minibüse vurmuş. Şu an yaralı falan yok. Sadece karşıdaki araçtaki şoförde ayağında bir hasar var bir de ıslak zemin önüne yaya fırladığından çocuğun yapacak bir şeyi yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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