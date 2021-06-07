MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER
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MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda cesedi bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un kız kardeşi, "Zorla uyuşturucu sattırmak istediler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler.

MALTEPE Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda cesedi bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un kız kardeşi, "Zorla uyuşturucu sattırmak istediler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler. Evinde kan izleri buldum" dedi.

Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında cumartesi günü baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak, hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı. 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

"AĞABEY KESTİLER BACIMI"

Üç gündür ablası Şahigül Buluş'u aradığını belirten Arzu Buluş, Adli Tıp Kurumu önünde ağıtlar yakarak, "Kestiler abi, çıkmadığım, başvurmadığım yer kalmadı. Bacımın ölüsünü ben buldum. Üç tane bebeği var. Boğazını kesmişler, suya atmışlar. Evde oturamadım 5 dakika çünkü ben biliyordum, bacımı zorla götürdüler. Erkek gibi kadındı" ifadelerini kullandı. Arzu Buluş, öldürenlerin ablasını zorla kaçırdığını yineleyerek, "Zorla uyuşturucu sattırmak istediler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler. Evinde kan izleri buldum" diye konuştu.

Buluş, "Üç çocuğu var onun. Ben evimin yüzünü görmedim çünkü bulunsun diye. 'Kocaya kaçtı' dediler ama ben inanmadım. Çünkü erkek gibiydi. 4-5 erkeği döverdi. Yüreğim yanıyor. 37 yaşında benim ablam gitti, şuram yanıyor" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU YARDIMLARLA KİRASINI ÖDÜYORDU"

Öldürülen kadının dayısı Yaşar Kaya da "Üç tane çocuğu var, kocası cezaevinde. Devleti vermiş olduğu yardımlarla ev kirasını veriyor, zar zor geçinen bir kadın. S. N. diye bir arkadaşı perşembe günü akşam telefonla arayarak 'aşağı gel' diyor. Bir alt sokağa iniyor, S. N. yanına çağırıyor fakat orada bir de araba bekliyormuş. Oradan 4 kişi iniyor, kadının ağzına bir şey basıyorlar artık eter mi uyuşturucu mu? Kadını bayıltıyorlar ve arabanın içerisine alıyorlar. 2-3 dakika içerisinde bu iş oluyor" dedi.

Gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını belirten Kaya, "Boğazını kesip kafasını gövdeden ayırıyorlar. Sonrasında da Gülsuyu Süreyya Paşa'nın orada büyük bir göle atıyorlar, yarı çıplak halde. Perşembe akşamı attılarsa cumartesi günü saat 14.00'da balık tutmaya vatandaş cesedi görüyor ve polise haber veriyor" şeklinde konuştu.

"KADIN CİNAYETLERİNİN OLMASI YETER"

Yaşar Kaya, "Bunu bir insan alameti, insanım diyen, Allah'ı bilen, bu insanlığı bilen bu katliamı kesinlikle yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Bunu yapan insandan doğmamış. Bunu yapanların devlet tarafından en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Yeter artık Türkiye'mizde kadın cinayetlerinin olması yeter artık. Hep analarımız, bacılarımız, kızlarımızı katlediyorlar. Yaşlı demiyorlar, genç demiyorlar. Bunların idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER
MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER
MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER
MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MALTEPE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİLER - Haberler
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