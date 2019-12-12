Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüpheli tutuklandı

12.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:39

Maltepe'de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Maltepe'de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.'yi(30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



"Bana vuracağını zannedip kendimi kaybettim"



Şüpheli savcılık ifadesinde, "Maktül ile yaklaşık 10 yıldır tanışıyorum. Kendisiyle 10 yıldır devam eden birlikteliğimiz vardı. Olay günü akşam da Maltepe'deki evde bir araya geldik. Sohbet edip yemek yedik. Didem ile buluşmadan önce alkol almıştım. O arada birbirimizle konuşurken ben Didem M.'ye biraz dertlendim. '70 gündür çocuklarımı göremiyorum, eşimle de ayrılma noktasına geldik, boşanma arefesindeyiz' dedim. Didem bana hakaret dolu kelimelerle karşılık verince aramızda tartışma başladı. O sırada evimin otomatik açılıp kapanan kapısını sabitlemede kullandığım parke taşını Didem M.'nin elinde gördüm. Bana vuracağını zannederek kendimi kaybettim. Ne yaptığımı, nasıl vurduğumu hatırlamıyorum, sonra öldüğünü fark ettim" dedi.



"Panikle cesedi bavulun içine koydum"



Zanlı savunmasının devamında, "O panik ve korkuyla cesedi evde bulunan bavulun içine koydum ve evde bırakıp uzaklaştım. 2 gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden polise ihbarda bulundum ve olay böylece açığa çıktı. Şimdi yaptığımdan çok pişmanım" diye konuştu.



Tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki savunmasında ise, "Didem M.'yi ben öldürdüm. Eve gelmeden önce biraz alkol almıştım. Daha sonra kendisiyle aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.



Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli A.G., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA