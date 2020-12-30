Aylin Sözer'in katil zanlısını tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
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Aylin Sözer'in katil zanlısını tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

30.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:16
Aylin Sözer'in katil zanlısını tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Maltepe'de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i yakarak vahşice öldüren Kemal A., "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe'de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i yakarak vahşice öldüren Kemal A., "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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