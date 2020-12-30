Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi
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Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi

30.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:14

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.Olay öncesinde zanlının binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi
Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi
Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi
Maltepe'de öğretim görevlisi kadının öldürülmesi - Zanlının binaya girişi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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