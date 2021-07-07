MALTEPE'DE MOTOSİKLETİ KURYENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

MALTEPE'de motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

MALTEPE'de motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, dün saat 14.00 sıralarında Maltepe Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri vücudunda kırıklar tespit edilen yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı