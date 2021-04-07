Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
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Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | 3. Sayfa

Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım E-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızalanan motosikletliye otomobil sürüsünün yardımı görenleri şaşırttı.

Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım

İSTANBUL - E-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızalanan motosikletliye otomobil sürüsünün yardımı görenleri şaşırttı. Otomobil sürücüsü, halat ile arkasından bağladığı motosikleti yol boyunca çekerek götürdü. O anlar kameraya yansıdı.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde arızalanan motosikletliye otomobil sürüsünün yardımı görenleri şaşırttı. Arıza yapması sebebiyle yoluna devam edemeyen motosikletliye yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü, halat ile motosikleti aracına bağlayarak yol üzerinde çekti. Otomobil sürücüsünün motosikleti E-5 karayolunda halatla çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım
Motosikleti arıza yapan sürücüye halatlı yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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