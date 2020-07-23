Maltepe'de motosiklet kazası kask kamerasında
MALTEPE'de motosiklet sürücüsü önündeki aracın sola doğru hamle yapması sonucu kaza yaparak yaralandı.
23.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:18
MALTEPE'de motosiklet sürücüsü önündeki aracın sola doğru hamle yapması sonucu kaza yaparak yaralandı. O anlar motosiklet sürücüsün kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde 2 hafta önce meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü bir aracın aniden bariyerlere doğru hamle yapması sonucu kaza yaparak yaralandı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA