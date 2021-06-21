Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada
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Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Maltepe'de cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosiklet, şüpheli şahıslar tarafından çalındı.

Maltepe'de cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosiklet, şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosikletin yanına, başka bir motosiklet üzerinde bulunan 2 şüpheli şahıs yaklaştı. Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken diğeri ise çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosiklete yaklaştı. O esnada yoldan geçen vatandaşları fark eden şüpheliler motosikletten uzaklaşarak dakikalar sonra yeniden geldi. Park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kıran şüpheli şahıslar çaldıkları motosikletin üzerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Son Dakika | Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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