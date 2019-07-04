Maltepe'de minibüsçülerin yolcu kapmak için yarıştığı anlar kamerada

Yolcuların canını hiçe sayıp minibüsün üzerine kırdı

İSTANBUL - Maltepe'de içi yolcu dolu iki minibüsün sürücüleri, yolcu kapmak için birbirleriyle yarıştı. Yolcuların canını hiçe sayan minibüs sürücüsü diğer minibüsün üzerine aniden kırdı. Trafikteki tehlike anları arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Maltepe Küçükyalı'da minibüs yolunda seyir halinde olan, içi yolcu dolu iki minibüsün sürücüleri yolcu kapmak için adeta yarış yaptılar. Minibüs sürücüleri trafiğin yoğun olduğu yolda diğer sürücülere aldırmadan gaza basarak hızla ilerledi. Ardından minibüs sürücüsü, yolcuların canını hiçe sayarak diğer minibüsün üzerine sürdü. Minibüs sürücüleri, yanlarından geçmekte olan araçların önüne aniden direksiyon kırarak trafikte tehlikeye sebep oldular. Minibüs sürücüleri bu tehlikeli hareketleri ile hem minibüsteki yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Minibüs sürücülerinin trafikte tehlikeye sebep olduğu anlar arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs sürücüleri hızla ilerliyor ve minibüs sürücüsü diğer minibüsün üzerine sürüyor.Bir süre bu şekilde yolu kapatan minibüsçüler ardından yollarına hızlı bir şekilde yarışarak devam ediyorlar.

Kaynak: İHA