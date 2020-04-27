MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOBÜS DENETİMİ
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MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOBÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında Maltepe'de denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

27.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:39
MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOBÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Maltepe'de denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Minibüs ve otobüslerin içine giren polisler, hem vatandaşları hem de araç sürücülerini uyardı.

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Bazıları kendi araçlarıyla giderken bazıları ise toplu taşıma araçlarına bindi. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma kullanan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri gözlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri,  Maltepe D-100 Karayolu'nda minibüslere ve otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Denetimlerden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen yolcular ise, sosyal mesafe kuralına mümkün olduğunca uymaya gayret ettiklerini ve trafik ekiplerinin denetimlerinin daha da sıklaşması gerektiğini belirttiler.Denetimler sırasında bir minibüs de 20 yaş altı bir çocuğu gören ekipler çocuğu minibüsten indirdi. Ailesinin hastaneden randevusunu olduğu belgeyi ve raporu gösterdikten sonra ekipler ailenin hastaneye gitmesine izin verdi.

Trafik ekiplerinin çeşitli noktalarında denetimleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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