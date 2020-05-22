Maltepe'de minibüs denetiminde sürücüye fazla yolcu cezası TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe'de minibüslerde denetleme yaptı.

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe'de minibüslerde denetleme yaptı. Koronavis kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe Zümrütevler Köprüsü'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Minibüslerin koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uyup uymadığını ve evraklarını denetleyen sivil trafik polisleri, kurallara uymayan ve eksik evrakı bulunan sürücülere ceza yazdı.

FAZLA YOLCUYA 3 BİN 500 LİRA CEZA

Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüste izin verilenden fazla yolcu olduğunu tespit eden sivil trafik polisleri, minibüs sürücüsüne Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 500 lira ceza yazdı. Ceza yazılan minibüs sürücüsü Burak Kantar, "2 kişi aynı anda bindi, onlara da indiremedik. O yüzden böyle oldu, yoksa kontrolümdeydi. Her şeyden önce sağlık, yapacak bir şey yok" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA