Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
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Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı

20.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:50
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı

MALTEPE'de yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıktı.

MALTEPE'de yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsün sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekibi kurtardı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Yalı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer G.'nin kullandığı 34 YSV 69 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar derhal itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayı görerek yardıma koşan bir vatandaş; "Biz yan tarafta oturuyorduk, buradaki bekçi arkadaş haber etti bize geldik, yardımcı olduk. Sıkışan koltuğu geriye çekerek yardımcı olduk. Yağmurdan dolayı kaymış" şeklinde konuştu. Kazadan dolayı hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de minibüs ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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