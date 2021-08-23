Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
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Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fındıklı'daki mesire alanında bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çevresindeki ağaçlara da sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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