Maltepe'de meditasyon ve nefes çalışmalarına ilgi büyük
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Maltepe'de meditasyon ve nefes çalışmalarına ilgi büyük

Maltepe'de meditasyon ve nefes çalışmalarına ilgi büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Maltepelilerin günlük hayatlarına olumlu dokunuşlar yapmak için çeşitli çalışmalara imza atan Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği meditasyon ve nefes eğitimine yoğun katılım gerçekleşiyor.

Maltepelilerin günlük hayatlarına olumlu dokunuşlar yapmak için çeşitli çalışmalara imza atan Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği meditasyon ve nefes eğitimine yoğun katılım gerçekleşiyor.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği ve yoğun ilgi gören nefes ve meditasyon çalışmaları, katılımcıların bedenen ve zihnen farkındalıklarının artmasına yardımcı oluyor. Maltepe Belediyesi, Maltepelilerin günlük hayatına olumlu katkılar yapacak etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Yoga, pilates, zumba, kardiofolk, krav maga gibi çalışmaların yapıldığı Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda bu kez nefes ve meditasyon çalışması başladı. Dört hafta sürecek olan etkinliğin, ilk iki haftası geride kalırken, yüksek katılım gerçekleşti. Amara Serpilhan eğitmenliğinde gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar, doğru nefes almayı öğrenirken, kolektif bilince dayalı yöntem ile bedenen ve zihnen farkındalıklarını arttırıyor.

Duygularla yüzleşme

İkinci haftada katılımcı sayısının yüze yaklaştığını belirten Eğitmen Amara Serpilhan, çalışmalarda duygu durumları ile ilgili açılımlar, özgürleşmeler olduğunun altını çizdi. Grup çalışmasında kolektif bilincin önemine değinen Serpilhan, doğru nefes alma ve grup çalışması sayesinde katılımcıların, unuttuğumuz, halının altına ittiğimiz bazı şeylerle, görmezden, duymazdan geldiğimiz, korktuğumuz duygularla yüzleşebilme gücü aldıklarını söyledi.

Doğru nefesin faydaları

Doğru nefesin diyafram nefesi olduğunu vurgulayan Serpilhan, "Doğru nefes, bize kaliteli bir zihin verir, düşünce verir, duygu durumlarımızı denetleyebilme gücü verir. Günlük stresle baş edebilme gücü verir. Nefes, bizim temelimizdir, ruhumuzun gıdasıdır, bedenimizin en büyük beslenmesi nefestir" dedi. Serpilhan, insanın en çok kendisini manipüle ettiğini belirterek, "Genelde hep karşımızdakini suçlarız, hiç aynaya bakmayız. Burada kendimize dönebilme gücü buluruz. Kendimizle yüzleşme gücü buluruz. Kendimizle yüzleştikçe, kendimize doğruları söylemeye başladıkça özgürleşmeye başlarız. Kişi, en çok kendine yalan söyler. Bu çalışmaya gelenler her şeyden önce bu noktadan başlayarak özgürleşiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe'de meditasyon ve nefes çalışmalarına ilgi büyük
Maltepe'de meditasyon ve nefes çalışmalarına ilgi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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