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Maltepe'de makas terörü kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de makas terörü kamerada

İSTANBUL - Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen sürücü yer yer emniyet şeridini de kullandı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise sürücünün arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

Maltepe'de makas terörü kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Maltepe, 3. Sayfa, Haber

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