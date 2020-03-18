Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar
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İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

İstanbul'da gece saatlerinde hırsızlar rahat durmadı.

18.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:28
Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

İstanbul'da gece saatlerinde hırsızlar rahat durmadı. Lüks marka bir otomobille gelen dört hırsız Maltepe'de kuyumcu dükkanına girdi ve çaldıkları yarım kilo altınla kayıplara karıştı.


Yarım kilo altın çaldılar


Olay, saat 04.00'de Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Görgü tanığının iddiasına göre içerisinde dört kişinin bulunduğu lüks otomobil dükkanın önünde durdu. İçerisinden üç kişi inip dükkana hareketlenirken şoför aracın içinde bekledi. Dükkanın kepengini kısa sürede kaldırmayı başaran hırsızlar kapıyı da levye ile zorlayarak açtı. Dükkanın vitrininde ve alt kısmında açık bir halde bulunan yaklaşık yarım kilo altını dakikalar içerinde çalan hırsızlar geldikleri lüks otomobille olay yerinden hızla kaçtı. İçeride vitrin camının kırılma sesini duyan apartmandaki bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken görgü tanığının ifadesine uyan otomobil içerisindeki dört hırsız çaldıkları üç yüz bin lira değerindeki altınla her yerde aranıyor.


Olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı


Hırsızlığın meydana geldiği dükkan çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen dükkanda olan biteni merak eden vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkan çevresinde ve içerisindeki tüm delilleri toplarken çaldıkları üç yüz bin lira değerindeki altınla kayıplara karışan hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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