Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar - Haberler
Fındıklı, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar Hırsızlar yarım kilo altın çaldıkları kuyumcudan lüks otomobille kaçtılar İstanbul'da gece saatlerinde hırsızlar rahat durmadı.

18.03.2020 05:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:28
Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

Hırsızlar yarım kilo altın çaldıkları kuyumcudan lüks otomobille kaçtılar

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde hırsızlar rahat durmadı. Lüks marka bir otomobille gelen dört hırsız Maltepe'de kuyumcu dükkanına girdi ve çaldıkları yarım kilo altınla kayıplara karıştı.

Yarım kilo altın çaldılar

Olay, saat 04.00'de Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Görgü tanığının iddiasına göre içerisinde dört kişinin bulunduğu lüks otomobil dükkanın önünde durdu. İçerisinden üç kişi inip dükkana hareketlenirken şoför aracın içinde bekledi. Dükkanın kepengini kısa sürede kaldırmayı başaran hırsızlar kapıyı da levye ile zorlayarak açtı. Dükkanın vitrininde ve alt kısmında açık bir halde bulunan yaklaşık yarım kilo altını dakikalar içerinde çalan hırsızlar geldikleri lüks otomobille olay yerinden hızla kaçtı. İçeride vitrin camının kırılma sesini duyan apartmandaki bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken görgü tanığının ifadesine uyan otomobil içerisindeki dört hırsız çaldıkları üç yüz bin lira değerindeki altınla her yerde aranıyor.

Olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı

Hırsızlığın meydana geldiği dükkan çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen dükkanda olan biteni merak eden vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkan çevresinde ve içerisindeki tüm delilleri toplarken çaldıkları üç yüz bin lira değerindeki altınla kayıplara karışan hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Maltepe'de lüks otomobille vurgun yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 06:32:57. #1.15#