Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
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Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de lüks otomobillerin aynalarını ve plakalarını çalan şahıs polisin takibine yakalandı.

Maltepe'de lüks otomobillerin aynalarını ve plakalarını çalan şahıs polisin takibine yakalandı. Otomobiliyle bir süre polisten kaçtıktan sonra aracını terk edip yaya olarak kaçan şahıs, otomobilin GPS bilgileri ve olay yerlerindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı. 23 ayrı hırsızlık olayının faili olan ve 27 suç kaydı olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe genelinde farklı tarihlerde lüks araçların aynalarının ve plakalarının çalınması üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayların faili olduğu tespit edilen S.G. (22) isimli şüpheli şahıs, 03 Haziran 2021 günü aracıyla seyir halinde olduğu sırada polisin takibine alındı. Araç bir süre sonra Maltepe Aydınevler Mahallesinde terk vaziyette bulundu.

Terk edilen aracın GPS bilgileri ile hırsızlık olaylarının adreslerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüpheli şahıs, 18 Haziran 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın, Maltepe ve Kartal ilçelerinde meydana gelen 23 ayrı "otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" olayının faili olduğu ve 27 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, şahsın lüks otomobilin aynasını kırarak çaldığı ve geldiği otomobile binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi
Maltepe'de 23 lüks otomobilin ayna plakasını çalan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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